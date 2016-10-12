У ПАРЄ заговорили про ймовірність "нового Майдану" в Україні, до цього підштовхує Росія
Доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи на тему «Політичні наслідки кризи в Україні» Крістіна Зеленкова заявляє про можливість «нового Майдану» в Україні, до якого підштовхує Росія.
Про це вона заявила, представляючи проект резолюції на засіданні ПАРЄ.
«Через крихкість політичної стабільності, підвищення напруженості на Донбасі, відсутність довіри громадянського суспільства до уряду може мати місце ще один Майдан, і це далеко не ідеальний сценарій», - заявила вона.
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«Росія використовуватиме будь-яку дестабілізацію в цій країні, підтримуватиме всі напрями діяльності, які призведуть до такої дестабілізації, бо Росія боїться успіху демократії сусідніх країн. Росія використовуватиме цю ситуацію в Україні для впливу на політику Євросоюзу», - додала Зеленкова.
Нагадаємо, у середу ПАРЄ планує покласти на РФ відповідальність за дотримання прав людей на Донбасі, а також вимагатиме від РФ виведення військ з України.