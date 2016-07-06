Справа збитого під Луганськом ІЛ-76: ватажку "ЛНР" та двом бойовикам заочно оголошено про підозру

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Дніпрі повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин.

«Трьом особам заочно повідомлено про підозру у скоєнні теракту. Їх оголошено в розшук. Рішенням Бабушкінського районного суду Дніпропетровська розпочато спеціальне розслідування», - зазначив Черкашин.

За його словами, на момент скоєння теракту щодо літака ІЛ-76 Плотницький займав посаду командира незаконного озброєного формування батальйону «Зоря» і віддав наказ своїм підлеглим уразити літак з переносного зенітного комплексу.

За словами присутнього на брифінгу начальника відділення слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області Іллі Вдовіна, слідство має докази, що даний теракт був здійснений за наказом Плотницького Патрушевим і Гурєєвим.

«Слідство має речові докази — дві відстріляні труби переносного зенітного комплексу «Ігла», з якого були здійснені постріли по літаку ІЛ-76. Один постріл був нейтралізований тепловою пасткою, другий постріл потрапив у лівий двигун літака. В результаті чого літак загорівся», - зазначив Вдовін.

Читайте такожУ Генштабі запевняють, що опубліковані матеріали допиту Муженка щодо трагедії Іл-76 є сфальсифікованими

Зазначеним особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 (теракт, що призвів до масової загибелі людей).

Як повідомляв УНІАН, 14 червня 2014 року літак ІЛ-76 був збитий пострілом при заході в аеропорт Луганська. В результаті загинуло 9 членів екіпажу та 40 військових Збройних сил України.

За інформацією спікерів брифінгу, всі троє підозрюваних можуть бути засуджені заочно.