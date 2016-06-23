Муженка допитали у справі про збитий бойовиками у Луганську Іл-76

14 червня 2014 року бойовики збили літак, що заходив на посадку у луганському аеропорту, йдеться в сюжеті ТСН.

Тоді загинули 49 українських військових. На лаві підсудних перебуває генерал Генштабу Віктор Назаров, який своєї провини не визнає. У режимі відеоконференції начальник Генштабу генерал Муженко заявив, що аеропорт не перебував у класичному оточенні, а тому міг приймати літаки.

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"Я вважаю, що операцію планували достатньо кваліфіковано. До операції були долучені і відповідні структури – і командування повітряних сил, і командування сухопутних військ", - заявив Муженко.

Натомість командир іншого екіпажу, що тієї ночі вилітав до Луганська, Дмитро Мимріков, повідомив, що перед вильотом було відомо, що бойовики створили зону ураження, але команда летіти все одно надійшла.

"Ми вже знали інформацію, що там є велике скупчення сепаратистів і техніки, тому було рекомендовано наводчикам виконати захід південніше від російського кордону, із заходу на схід, використовуючи посадкову смугу", - розповів Мимріков.

Наступні засідання відбуватимуться у закритому режимі через секретність матеріалів, що мають дослідити.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт". Кримінальну справу про службове недбальство, що спричинило масову загибель людей, розглядає Павлоградський суд, на Дніпропетровщині.