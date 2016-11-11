"Дякую, солдате": в мережі стартував флешмоб на підтримку українських захисників (відео)

Користувачі соцмережі Facebook розпочали надзвичайно проникливий, патріотичний та щирий флешмоб для підтримки українських військових, захисників мирного життя Батьківщини, повідомляє "5 канал".

Всі охочі приєднатися до подяки використовують хештег #дякуюсолдате.

Акцію розпочали жителі Києва, що зафільмували, якої думки звичайні перехожі про "тих, хто захищає цей світ від ворожої артилерії".

"Подякувати військових захотіло так багато людей, що ми не знали, як усіх їх вмістити в один ролик. Пара з Луганську, яка втекла від "руського міру", зі сльозами на очах говорила і говорила про те, наскільки важливий для них подвиг ЗСУ. Дівчина з Маріуполя, що дякує батальйону "Азов". Волонтер з Харкова. Україномовні, російськомовні, діти, батьки, пенсіонери, підлітки, адвокати, майстри тату, менеджери, скейтери, жінки, чоловіки", – розповів автор відео та флешмобу.