У Нацполіції розповіли, що під час масових акцій у центрі Києва встановлять пункти обігріву

Як повідомляє «112 Україна», про це сказав начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

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«У Києві в центрі під час масових акцій будуть забезпечувати правопорядок 5 тисяч правоохоронців. Також буде обмежено рух по вулиці Хрещатик і частково по Інститутській. Буде проходити поверхневий огляд учасників, встановлені металодетектори. Це робиться насамперед для безпеки учасників акцій. Будуть встановлені пункти обігріву, додатково будуть чергувати 20 автомобілів швидкої допомоги», - повідомив Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада в СБУ заявили, що Кремль розробив план дестабілізації ситуації в Україні, щоб добитися дострокових виборів і зміни зовнішньополітичного курсу країни.

За даними СБУ, активні дії повинні початися 15 листопада на акції протесту банківських вкладників. З 17 листопада акцент протестних акцій планується змістити на питання підвищення тарифів. Так званий протест повинен перерости у блокування урядових структур і супроводжуватися розширенням вимог до влади. При цьому, за даними СБУ і Служби зовнішньої розвідки, російські «сценаристи» планують масові заворушення.