В Італії вбито двох українців
10:32, 06 квітня 2006Суспільство
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Поблизу Неаполя знайдено тіла двох тернопільських водіїв
Двох тернопільських водіїв було знайдено вбитими в Італії, неподалік від Неаполя. Тіла убитих знайшли італійські поліцейські ввечері в неділю, 2 квітня. Про це, посилаючись на FROM-UA, повідомляє Магнолія TV Жертвами злочину стали 32-річний житель Тернополя і 26-річний житель приміського з обласним центром селища Великі Гаї. Обидва потерпілих мікроавтобусом перевозили передачі з батьківщини своїм співвітчизникам, які перебувають Італії на заробітках.
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