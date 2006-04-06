В Італії вбито двох українців

Двох тернопільських водіїв було знайдено вбитими в Італії, неподалік від Неаполя. Тіла убитих знайшли італійські поліцейські ввечері в неділю, 2 квітня. Про це, посилаючись на FROM-UA, повідомляє Магнолія TV Жертвами злочину стали 32-річний житель Тернополя і 26-річний житель приміського з обласним центром селища Великі Гаї. Обидва потерпілих мікроавтобусом перевозили передачі з батьківщини своїм співвітчизникам, які перебувають Італії на заробітках.