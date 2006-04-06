Москаль забирає завод у Ахметова

Губернатор Луганської області Геннадій Москаль звернувся до Фонду державного майна з вимогою скасувати договори купівлі-продажу 50%+1 акція ВАТ «Свердловський машзавод». Цей пакет в грудні 2004 року був проданий на аукціоні за 9,5 млн. грн. «Дружковському машзаводу», підконтрольному компаніям Рината Ахметова. Про це, посилаючись на газету «Дело», повідомляє «Обозреватель».

Згідно з умовами конкурсу, переможець зобов`язався частково погасити прострочену заборгованість заводу перед Пенсійним фондом у розмірі 0,6 млн. грн., забезпечити його прибуткову діяльність, збільшивши при цьому кількість робочих місць. На думку Москаля, нинішній власник не виконує своїх інвестиційних зобов`язань щодо забезпечення прибуткової роботи свердловського підприємства.