Український літак-гігант "Мрія" викликав захват у бразильців (відео)

За даними бразильського спецпортала, АН-225 приземлився в бразильському аеропорту Віракопос/Кампінас 14 листопада.

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Зазначається, що інші літаки в аеропорту порівняно з "Мрією" виглядали маленькими.

Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.