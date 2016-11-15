Український літак-гігант "Мрія" викликав захват у бразильців (відео)
16:05, 15 листопада 2016Суспільство
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У Бразилії із захопленням зустрічали український літак-гігант "Мрія".
Скріншот відео
За даними бразильського спецпортала, АН-225 приземлився в бразильському аеропорту Віракопос/Кампінас 14 листопада.
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Зазначається, що інші літаки в аеропорту порівняно з "Мрією" виглядали маленькими.
Довідка УНІАН. Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова. Свій перший політ літак здійснив у 1988 році. З тих пір «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.
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