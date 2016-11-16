Зарплата медиків Одещини може піти на бензин для "швидких"

Про це УНІАН повідомила керівник департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення Одеської ОДА Тетяна Крива, коментуючи вчорашню заяву керівників профільних установ про те, що в Одесі й області склалася критична ситуація з наданням швидкої медичної допомоги через відсутність коштів на паливно-мастильні матеріали.

Зокрема, йдеться про рішення облради, ухвалене на останній сесії 20 жовтня.

Як пояснила Крива, проблема з виділенням коштів на ПММ дійсно існує й про брак 16,7 млн грн департамент заявляв із липня.

Однак, керівник департаменту стверджує, що обласна рада ігнорує її пропозиції про виділення необхідних коштів зі статті «капітальні витрати», спрямовуючи на ці цілі кошти з інших статей бюджету.

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«Вони ухвалюють незаконні рішення. Якщо, виходячи з жовтневого рішення облради, виділити фінансування на бензин, то потрібно зменшити зарплату лікарям у грудні на 9,7 млн грн та витрати на гемодіаліз на 5 млн грн. Це - порушення Бюджетного кодексу та інших законів, про що нами направлені листи до обласної ради, МОЗ, Мінфіну, обласної фінінспекції та департаменту фінансів», - заявила Крива.

На її думку, депутати своїм рішенням штовхають чиновницю на порушення закону, в разі, якщо вона підпише зазначений документ про виділення коштів.

Крива заявила, що, якщо питання не вирішиться найближчими днями, ОДА змушена буде звернутися до суду з відповідним позовом проти обласної ради.

«Машини швидкої допомоги можуть просто не вийти на виклики. Ситуація дуже складна, гостра», - акцентувала вона.

У свою чергу, прес-служба обласної ради поширила в ЗМІ відеозвернення голови облради Анатолія Урбанського, в якому він звинувачує департамент ОДА в «штучному створенні кризи» навколо виділення коштів.

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«На останній сесії обласної ради було проголосовано про виділення необхідних коштів до початку лютого наступного року для паливно-мастильних матеріалів, для зарплати і всього необхідного, в тому числі й ліків. Це рішення сесії було передано нами в найкоротші строки. І зараз уся відповідальність за невиконання рішення сесії лежить на департаменті охорони здоров'я та соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації», - заявив Урбанський, додавши, що розпорядження має підписати керівник зазначеного департаменту Тетяна Крива.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада в Одесі керівники медустанов заявили про критичну ситуацію з наданням швидкої медичної допомоги через відсутність коштів на паливно-мастильні матеріали для спецавтомобілів.