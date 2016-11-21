В окупованому Криму заарештували ще двох "українських диверсантів"

"Заарештовано ще двох фігурантів справи про підготовку "за завданням Міноборони України диверсій на об'єктах інфраструктури в Криму — суд Сімферополя", - йдеться у повідомленні РІА Новости.

"Затримані й заарештовані ще два українських диверсанти", — сказали в суді окупантів.

Зокрема, один з них, як стверджують окупанти, — полковник Головного розвідуправління України Олексій Стогній, другий – український офіцер Гліб Шаблій.

Обидва були затримані й заарештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки у понеділок. Судове засідання відбулося в закритому режимі. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

У Росії стверджують, що Стогній і Шаблій були пов'язані з "групою Штиблікова", якого раніше затримали в Криму, передає Радіо Свобода. Українські служби твердження російських ЗМІ не коментували.

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10 листопада у ФСБ Росії заявили, що днем раніше у Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудка.