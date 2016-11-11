ЗМІ дізналися подробиці про третього "українського диверсанта", затриманого в Криму (фото)

Вчора в ЗМІ був опублікований список заарештованих, де фігурувало прізвище третього затриманого Дудки. Про те, що справжнє прізвище затриманого найімовірніше Дудка, повідомив журналіст Олександр Янковський в Facebook, передає QirimInfo.

Журналісти знайшли профіль в "Однокласниках" жителя Севастополя з прізвищем Дудка і такими ж ініціалами, як і в затриманого третього "диверсанта". Його син після спроби зв'язатися з ним заблокував повідомлення. Більше того, син затриманого не вийшов вчора на роботу і цілий день не відповідав на дзвінки. Про це повідомив його роботодавець. Друзі сина Дудка також розповіли, що він вже другий день поспіль не виходить на контакт".

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Арешт Володимира Дудка QirimInfo підтвердили інші родичі. За інформацією з відкритих джерел, він був капітаном корабля радіоелектронної розвідки "Юпітер" у 1997 - 2001 роках, а у 2013-му став членом регіональної громадської приймальні міністра оборони Павла Лебедєва в Севастополі.

Нагадаємо, вчора ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру "Номос" Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка. Російські силовики звинуватили їх у підготовці диверсій на території півострова. Кримський "суд" заарештував їх на два місяці.