Тимошенко підписала правила знищення ворожих підводних човнів у мирний час

Кабінет міністрів України постановою № 1007 від 19 листопада 2008 року затвердив порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України в мирний час у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору в межах територіального моря України з метою запобігання та припинення протиправної діяльності підводних засобів руху, зокрема човнів, засобів транспортування та буксирування, інших підводних об’єктів та підводних плавців.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, право прийняття рішення щодо застосування зброї і бойової техніки надається оперативному черговому командного центру ВМС (для подання з використанням вибухових пристроїв (гранат) сигналу, що сповіщає підводні об’єкти і підводних плавців про перебування у територіальному морі України, необхідність спливти в надводне положення та припинити рух), командувачу ВМС (для здійснення попереджувального бомбометання) та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил (для ураження підводних об’єктів і підводних плавців).

Командир корабля (тактичної групи, загону бойових кораблів), літака (вертольота) перед застосуванням зброї і бойової техніки для ураження підводного об’єкта повинен уточнити місце такого об’єкта у територіальному морі України, подати підводному об’єкту з використанням засобів звукопідводного зв’язку (за їх наявності) сигнали, що застосовуються у міжнародній практиці, з вимогою спливти у надводне положення та припинити рух, доповісти оперативному черговому про несанкціоноване перебування підводного об’єкта у підводному просторі для прийняття рішення.

У разі відсутності протягом 10 хвилин реагування від підводного об’єкта на звуковий сигнал командир корабля повинен доповісти про це оперативному черговому і здійснити на виконання рішення командувача ВМС попереджувальне бомбометання, забезпечивши при цьому невлучення у такий об’єкт.

Якщо ще протягом 10 хвилин реагування від підводного об’єкта на попереджувальне бомбометання відсутнє, то командир корабля має доповісти про це оперативному черговому і здійснити його на виконання рішення командувача ВМС повторно, забезпечивши при цьому невлучення у такий об’єкт.

Під час виконання завдань з охорони підводного простору заборонено застосовувати зброю і бойову техніку, якщо умови не дають змоги забезпечити невлучення в цивільні або військові судна і літальні апарати у разі застосування зброї і бойової техніки для ураження підводних об’єктів і підводних плавців, а також якщо підводний об’єкт випустив аварійно-сигнальний пристрій, що визначає його місце перебування, або подає сигнали про те, що він зазнав лиха.

У такому разі командир корабля (тактичної групи, загону бойових кораблів), літака (вертольота), який виявив підводний об’єкт, зобов’язаний зробити запит щодо державної належності підводного об’єкта, доповісти оперативному черговому та діяти відповідно до наданих ним розпоряджень.

Управління діями з’єднань, військових частин і підрозділів ВМС у мирний час у разі виконання ними завдань з охорони підводного простору здійснюється через оперативного чергового.

Збирання та оброблення інформації про підводний простір, а також інформаційно-аналітичне забезпечення заходів з його охорони здійснюється ВМС у взаємодії з СБУ.

Корабель супроводжує підводний об’єкт, який сплив у надводне положення, до визначеного командувачем ВМС місця. Супроводження може здійснюватися у взаємодії з кораблями (іншими плавзасобами) Державної прикордонної служби України.

Командир підрозділу (команди) ВМС, що виконує завдання з протидії підводно-диверсійним силам і засобам, доставляє захоплених підводних плавців на кораблі (іншому плавзасобі) до берега і разом з представниками СБУ супроводжує їх до визначеного командувачем ВМС місця.

Генеральний штаб Збройних Сил негайно сповіщає МЗС, Держприкордонслужбу та СБУ про здійснення ВМС попереджувальних заходів щодо підводних об’єктів і підводних плавців, що несанкціоновано перебувають у підводному просторі, та випадки застосування зброї і бойової техніки для їх ураження.