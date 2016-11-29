У Луганську бойовики затримали місцевого проукраїнського блогера – соцмережі
10:40, 29 листопада 2016Суспільство
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В окупованому Луганську бойовики затримали місцевого проукраїнського блогера, який писав про життя міста, підконтрольного "ЛНР".
REUTERS
Про це на своїй сторінці в Facebook написав блогер Геннадій Беницкий.
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"У Луганську, починаючи з 21 листопада з соціальних мереж зник блогер, зареєстрований під ніком Edward Ned. Згідно з попередньою інформацією, вчора стало відомо - він заарештований МГБ ЛНР. Причому, тільки за те,що періодично писав на своїй сторінці про життя міста і не боявся висловлювати свою проуканскую позицію", - зазначив Беницкий.
Про його затримання повідомляють користувачі Тwitter.
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