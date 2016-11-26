У "ДНР" заявили про видворення журналістів "Дождя", які раніше перестали виходити на зв'язок
Керівництво бойовиків "ДНР" оголосило про видворення з підконтрольної їм території двох журналістів телеканалу "Дождь", які раніше перестали виходити на зв'язок.
Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на заяву терористів.
"На території "республіки" була виявлена діяльність співробітників телеканалу "Дождь", надали в "міністерство інформації" завідомо неправдиві особисті дані з метою отримання акредитації", - йдеться в повідомленні бойовиків.
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Зазначається, що журналістів телеканалу запросили в будівлю так званого МДБ для дачі пояснень за фактом "незаконної журналістської діяльності та демонстрації відзнятих відеоматеріалів".
"При перегляді відеозаписів співробітниками "міністерства" встановлено, що вони носять необ'єктивний і провокаційний характер. В неправдивому світлі відображають соціально-економічну і політичну ситуацію в "республіці", - стверджується в повідомленні терористів.
Як повідомляв УНІАН раніше, журналісти "Дождя" Сергій Єрженков і Василь Полонський перестали виходити на зв'язок. Один з кореспондентів, Василь Полонський, встиг повідомити редакцію, що журналісти затримані терористами з "Міністерства державної безпеки Донецької народної республіки".