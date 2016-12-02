Пуск ракет та відпрацювання авіацією по повітряних цілях: у ЗСУ розповіли про другий день стрільб

Сьогодні на Херсонщині пройде другий день навчальних стрільб ЗСУ, під час яких заплановано проведення пусків декількох ракет. Про це заявив начальник прес-центру повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає «112 Україна».

"Сьогодні заплановано декілька пусків ракет і відпрацювання авіацією по повітряних цілях", - розповіли в штабі.

Крижанівський також відзначив, що наразі у регіоні все спокійно.

Читайте також"Літаки були, кораблі стояли": у Генштабі розповіли, як військові РФ спостерігали за українськими стрільбами біля Криму

"В регіоні все спокійно. Вчора, перший день практичної фази контрольно-льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності пройшов згідно з планом", - заявив він, наголосивши, що другий день навчань почнеться, як тільки погодні умови будуть сприяти цьому.

Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, у перший день тренувань за допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовикам вдалося знищити усі умовні цілі.

Масштабні навчання почалися попри неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.