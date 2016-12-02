Пуск ракет та відпрацювання авіацією по повітряних цілях: у ЗСУ розповіли про другий день стрільб
Стрільби розпочнуться, як цьому сприятимуть погодні умови.
Сьогодні на Херсонщині пройде другий день навчальних стрільб ЗСУ, під час яких заплановано проведення пусків декількох ракет. Про це заявив начальник прес-центру повітряного командування "Південь" Володимир Крижанівський, передає «112 Україна».
"Сьогодні заплановано декілька пусків ракет і відпрацювання авіацією по повітряних цілях", - розповіли в штабі.
Крижанівський також відзначив, що наразі у регіоні все спокійно.
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"В регіоні все спокійно. Вчора, перший день практичної фази контрольно-льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності пройшов згідно з планом", - заявив він, наголосивши, що другий день навчань почнеться, як тільки погодні умови будуть сприяти цьому.
Нагадаємо, 1 грудня стартували ракетні навчання українських військових на Херсонщині, у перший день тренувань за допомогою 16 пусків зенітних керованих ракет військовикам вдалося знищити усі умовні цілі.
Масштабні навчання почалися попри неодноразові погрози з боку Російської Федерації запускати ракети у відповідь.