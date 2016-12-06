В Україні знайшли ще один "полярний експрес": пасажирка каже, що такого ніколи не бачила (фото)

На своїй сторінці у Facebook одеситка Тетяна Жекова опублікувала фотографії пасажирського вагона поїзда Костянтинівка (Донецька область) - Одеса.

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"Такої антисанітарії, "ввічливою" провідниці, туалетом, смердючим вагоном, та ще й без світла - я не бачила ніколи", - написала вона.

Нагадаємо, що нещодавно скандал вибухнув через фотографії, зроблені в одному з вагонів поїзда Москва – Одеса. Там було настільки холодно, що сніг, який потрапив всередину, не танув, а люди їхали в пуховиках. "Укрзалізниця" вибачилася за стан вагона і пообіцяла розібратися в ситуації, а також звільнила частину обслуговуючого даний поїзд персоналу.