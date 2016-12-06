Рада скасувала норми, які "підвішували" військовослужбовців на контрактах
Тепер контракти можна відмінити до закінчення "особливого періоду" або до оголошення рішення про демобілізацію.
Верховною Радою прийнято законопроект № 5337 - «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».
Про це повідомила нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, скасували норми, які «підвісили» військовослужбовців на контрактах. В результаті вони не могли завершити службу до закінчення особливого періоду.
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«Тепер контракти можна відмінити «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію». Ключова норма - в особливий період, крім проведення мобілізації та введення воєнного стану, військовослужбовцям, у яких закінчився строк контракту, буде надана можливість продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби. При цьому, процес звільнення унормований таким чином, щоб не допустити різкого скорочення чисельності військовослужбовців, яке б могло становити загрозу обороноздатності держави», - сказано у повідомленні.
Нардеп відмічає, що закон «формує оперативний резерв першої черги зі всіх категорій військовослужбовців, які звільняються з військової служби в особливий період».