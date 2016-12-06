Рада скасувала норми, які "підвішували" військовослужбовців на контрактах

Верховною Радою прийнято законопроект № 5337 - «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

Про це повідомила нардеп Ірина Фріз на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, скасували норми, які «підвісили» військовослужбовців на контрактах. В результаті вони не могли завершити службу до закінчення особливого періоду.

Читайте такожВідсьогодні жодного мобілізованого на фронті немає: Порошенко планує забезпечити ЗСУ контрактниками

«Тепер контракти можна відмінити «до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію». Ключова норма - в особливий період, крім проведення мобілізації та введення воєнного стану, військовослужбовцям, у яких закінчився строк контракту, буде надана можливість продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби. При цьому, процес звільнення унормований таким чином, щоб не допустити різкого скорочення чисельності військовослужбовців, яке б могло становити загрозу обороноздатності держави», - сказано у повідомленні.

Нардеп відмічає, що закон «формує оперативний резерв першої черги зі всіх категорій військовослужбовців, які звільняються з військової служби в особливий період».