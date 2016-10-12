У Міноборони заявляють, що необхідності у сьомій хвилі мобілізації немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник міністра оборони Іван Руснак сьогодні у коментарі журналістам після урочистостей до Дня захисника України, який святкуватиметься 14 жовтня.

“Рішення (про оголошення сьомої хвилі мобілізації - УНІАН) немає, і немає необхідності (оголошувати). Ми казали, що більше 50 тисяч перейшло на контрактну службу і це дало можливість укомплектувати ті військові частини, які зараз проходять відповідну підготовку на полігонах. І в подальшому, за планами Генерального штабу, здійснюється ротація в зоні АТО”, - сказав Руснак.

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Як повідомляв УНІАН, 26 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію військовослужбовців шостої хвилі і заявив, що після цього на фронті залишаться лише контрактники.