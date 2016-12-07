Трагедія в Княжичах: в останню путь провели поліцейських, які загинули в перестрілці (фото)

Про це повідомляє "112 Україна".

Прощання з Євгеном Куртєвим і Сергієм Орловим проходило на території Броварського районного відділу поліції. Їх відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали на місцевому кладовищі на Алеї Слави.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.