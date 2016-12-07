Трагедія в Княжичах: в останню путь провели поліцейських, які загинули в перестрілці (фото)
01:18, 07 грудня 2016Суспільство
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У Броварах поховали загиблих при перестрілці в Княжичах двох поліцейських. Тіла ще двох співробітників карного розшуку рідним поки не віддали.
У Броварах похоронили поліцейських, загиблих в перестрілці / НПУ
Про це повідомляє "112 Україна".
Прощання з Євгеном Куртєвим і Сергієм Орловим проходило на території Броварського районного відділу поліції. Їх відспівали у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали на місцевому кладовищі на Алеї Слави.
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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.
Фото: НПУ
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