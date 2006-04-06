Баранівський вводить заборону на м`ясо з Росії

Україна має намір ввести заборону на ввезення тваринницької продукції з Росії. Про це заявив міністр аграрної політики Олександр БАРАНІВСЬКИЙ сьогодні на зустрічі з журналістами в смт Немішаєве (Київська обл.).

Як передає кореспондент УНІАН, він заявив: «Днями буде закрита Росія. Документи всі підготовлені». При цьому міністр зазначив, що заборона буде введена на всю тваринницьку продукцію, як м`ясну, так і молочну.

На запитання, чому буде введена заборона, О.БАРАНІВСЬКИЙ стисло відповів: «неякісна».

Крім того, щодо намірів 7 квітня зняти заборону на ввезення м`ясної продукції з Білорусі О.БАРАНІВСЬКИЙ зазначив: «ми не поспішатимемо ні з кого нічого знімати». (6 квітня голова Державного Ветеринарного департаменту України Іван БІСЮК заявив, що має намір 7 квітня підписати документи про зняття заборони на ввезення в країну м`ясної продукції з Білорусі – УНІАН).

За словами О.БАРАНІВСЬКОГО, щодня перехоплюються автомобілі, які перевозять на територію України сало і м`ясо невідомого походження. Міністр зазначив, що рішення про зняття заборони з Білорусі ще ніхто не приймав, і це питання розглядатиметься завтра після повернення головного ветеринарного інспектора України Івана БІСЮКА з відрядження.

Довідка УНІАН. Україна 26 березня ц.р. ввела заборону на імпорт м`яса і м`ясопродуктів з Польщі, Білорусі та Молдови через випадки ввезення з цих країн м`ясної продукції без відповідних ветеринарних документів.