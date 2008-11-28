За місяць в Україні закрилося більш як 500 аптек

З 17 жовтня по 18 листопада в Україні закрилося більш як 500 аптек. Про це повідомили в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення (ДСЛЗВМП), пише сьогодні газета "Дело".

В результаті було звільнено 2,5 тисячі співробітників і ще кілька тисяч відправлено у неоплачувані відпустки.

У Держслужбі пояснюють таку ситуацію обмеженням максимальної націнки на ліки, яку уряд увів трохи більше місяця тому. Як пише видання, тепер при оптовому продажі надбавка не може перевищувати 15%, а при роздрібному - 20%. Такі правила поширюються на весь асортимент лікарських засобів, що складається з 9 тисяч найменувань, включаючи вітаміни, лікувальну косметику та інші препарати, які приносять аптекам найбільший прибуток. Раніше держава регулювала націнки тільки на групу життєво важливих препаратів (1,4 тисячі найменувань).

Видання зазначає, що учасники фармацевтичного ринку вважають, що Кабмін встановив дуже маленьку рентабельність на ліки. "Нормальна націнка для роздрібного продажу 28-31%", - вважає голова Миколаївської фармацевтичної асоціації Олена ПРУДНИКОВА. На думку представників ДСЛЗВМП, у сільських населених пунктах вона має бути ще вище - близько 35%.

Як наслідок, стверджує прес-секретар ДСЛЗВМП Олена ЛИЦОЄВА, зараз аптеки заробляють тільки за умови великого товарообігу або на продажі дорогих імпортних ліків. "Вилучаються (з продажу) дешеві ліки, а це в першу чергу вітчизняна продукція", - пояснює вона.

В результаті українські виробники скорочують обсяги свого виробництва. "Ми зараз випускаємо менше лікарських препаратів, - повідомив керівник прес-служби Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу Василь МАНЬКО. - Головна причина в тому, що дистриб`ютори перестали нам платити".

Як повідомляв УНІАН, уряд 10 вересня прийняв постанову, яка, за словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, "починає системні реформи в цій галузі, - причому від моменту контролю якості, імпорту, регламентації та цін і, безумовно, повної відповідальності за порушення цих речей".

У жовтні голова Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Геннадій ПАДАЛКО заявив, що уряд розширив перелік ліків, які підлягають державному регулюванню цін і має намір створити держреєстр граничних торгових надбавок цін на лікарські засоби.