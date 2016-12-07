Голодна смерть у Києві: в поліції кажуть, що їх не викликали до залишених матір'ю на 9 днів дітей

Про це повідомила патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Facebook.

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"У зв'язку з набуттям резонансу щодо події, яка трапилась у Голосіївському районі столиці, де мати залишила 2 дітей на 9 днів, що призвело до загибелі одного з них, повідомляємо: інформація, поширена деякими журналістами та громадянами, про те, що перед смертю дитини в Києві до закритої квартири приїжджали полісмени, які не допомогли, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Поліція стверджує, що викликів до патрульних за адресою проживання дітей протягом останнього місяця не надходило.

Раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook написав, що перед смертю дитини у Києві до закритої квартири приїжджали поліцейські, які не допомогли.

Як повідомляв УНІАН, однорічний хлопчик помер, за життя дворічної дівчинки борються лікарі після того, як діти на 9 днів залишилися у квартирі у Києві без матері.