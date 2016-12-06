У Києві 20-річна матір залишила двох малих дітей самих удома на 9 днів, хлопчик помер (фото)

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, повідомлення про жахливу трагедію правоохоронцям надійшло вночі. 20-річна горе-мати виявила свого однорічного сина мертвим, а її дворічна донька перебувала в непритомному стані.

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На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Поліція з’ясувала, що 20-річна уродженка Миколаївської області, залишивши дітей вдома самих, провела 9 днів "разом із коханцем у районі столичних Березняків".

Горе-матір затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня в Одесі під час пожежі загинули жінка, троє її синів та дочка. Пізніше у лікарні помер ще один хлопчик.