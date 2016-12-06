Перед смертю дитини у Києві до закритої квартири приїжджали поліцейські, які не допомогли - омбудсмен

20-річна матір "переїхала з Миколаєва до Києва близько року тому. Винаймала квартиру у центрі міста", написав уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Брат і сестра не жили з батьком через те, що він "проявляв агресію". Наприкінці жовтня їхня матір народила дитину від "нового кохання", повідомив омбудсмен.

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"9 днів тому Влада поїхала до коханого і зачинила старших дітей у квартирі. З їжі у них було лише декілька цукерок. Всі ці 9 днів мама не приходила додому. Діти намагалися вибратись з квартири, шукали шпаринки, у які можна було б кликати на допомогу. Біля вхідних дверей навіть вирвали шматок лінолеуму", - написав Кулеба.

"Сусіди чули плач дітей щоранку і щовечора. Говорять, що навіть викликали поліцю, але на прохання двері у квартирі ніхто не відчинив і поліція поїхала. Про те, що діти закриті в квартирі знала і їхня бабуся (мама Влади). Вона навіть приносила їм їжу, але не змогла зайти в квартиру", - розповів омбудсмен.

"Даніїл помер з голоду ще 3-го грудня. Аня була зачинена з мертвим братиком до 6-го грудня. Зараз дівчинка знаходиться у важкому стані у реанімації... на цю годину відомо, що у неї вже почали відмовляти органи", - написав Кулеба.

"Я вкотре звертаюсь до Кабінету Міністрів України стосовно негайного запровадження посад фахівців соціальної роботи! Адже сьогодні ми отримуємо каліцтво і загибелі дітей та витрачаємо мільярди гривень на подолання наслідків, але відмовилися з 2014 р. утримувати 12 000 фахівців соціальної роботи за 300 мільйонів гривень на рік, які б виявляли і попереджали неблагополуччя", - закликає омбусмен.

Як повідомляв УНІАН, горе-матір затримали, їй загрожує до восьми років позбавлення волі.