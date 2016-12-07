У початкові класи одеських шкіл повернули гарячі обіди

Одеські міська влада підвищили виділяється в день суму на харчування в дитячих садках з 28 до 40 гривень на одну дитину. Про це повідомляє "Думська".

Читайте такожМіськрада частково компенсує одеситам кредити на модернізацію багатоквартирних будинків

Мер міста Геннадій Труханов зазначив, що пропорція оплати харчування в дитсадках залишиться колишньою: "60% платять батьки і 40% платить місто. Сьогодні ми заощадимо сімейні гроші".

Також він запропонував повернути гаряче харчування в початкові класи. Раніше діти отримували гарячі обіди, але після скорочення фінансування до 5,80 грн в раціоні залишилися тільки булочки і чай.

"У зв'язку з тим, що почастішали скарги батьків на погіршення здоров'я дітей, ми повертаємо гаряче харчування з 1 по 4 класи і збільшуємо фінансування до 10 гривень", — заявив Геннадій Труханов.

Це пропозиція і внесення відповідних змін до міського бюджету проголосували 53 депутати.