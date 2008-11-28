У Черновецького зглянулися: ЖКГ подорожчає, але трохи менше...

Київська міська державна адміністрація видала нове розпорядження про підвищення тарифів на комунальні послуги для юридичних осіб столиці.

Розпорядження від 27 листопада 2008 р. оприлюднені сьогодні у газеті “Хрещатик”.

Цими розпорядженнями визнано такими, що втратили чинність відповідні розпорядження від 30 жовтня ц.р.

Відповідно до нових рішень столичної влади, тарифи мають підвищитись максимум до 9,5 раз, а не до 10 разів, як передбачалось раніше. Крім того, затверджено новий склад груп споживачів, зокрема, з групи, для якої планувалось найбільше підвищення вартості послуг, виключено Секретаріат Президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, столичну мерію і міністерства. Водночас незмінною залишається дата введення нових тарифів - 1 грудня ц.р.

Таким чином, згідно з останнім рішенням КМДА, для бюджетних організації встановлено тарифи на оплату холодної води і водовідведення у розмірі 4,88 грн. за 1 куб. м (було 4,50 грн.); на гарячу воду і водовідведення - 24,18 грн. за 1 куб. м. (було 15,37 грн.); на централізоване опалення в розмірі 8,61 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон (було 5,38 грн.).

Встановлено трохи вищі тарифи для споживачів, що ввійшли до першої групи: творчих спілок, закладів спецхарчування (дитячі кухні), дитсадків, шкіл, бібліотек, громадських благодійних організацій, підприємств ритуальних послуг, музеїв, хлібозаводів, комунальних підприємств. Для них тариф на холодну воду і водовідведення становить 4,88 грн. за 1 куб. м (було 2,82 грн.); гарячу воду і водовідведення - 24,18 грн. за 1 куб. (було 15,89 грн.); опалення - 8,61 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний період (було 5,38 грн.).

Окрему групу споживачів становлять такі комерційні структури як казино та інші заклади грального бізнесу; нічні клуби, стрип-бари; біржі, ломбарди; торговельні об’єкти; пункти обміну валют; 3-, 4- і 5-зіркові готелі; автосалони; суб’єкти господарювання, що здійснюють оціночну діяльність та оператори телекомунікацій. Для них встановлені найвищі тарифи на комунальні послуги. КМДА залишила в цій групі споживачів офіси політичних партій, але виключила Секретаріат Президента, Кабінет міністрів, Верховну Раду, київську мерію. Також з неї виключені бізнес-центри, офіси будівельних компаній, банки, страхові, кредитні та фінансові компанії, офіси приватних нотаріусів, супер- і гіпермаркети, торговельні центри.

Для цієї групи споживачів тариф на холодну воду і відведення встановлено на рівні 42,76 грн. за 1 куб. м. (було 4,50 грн.); на гарячу воду і водовідведення - 157,45 грн. за 1 куб. м, (було 16,57 грн.); на опалення - 51,14 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон (було 5,38 грн.).

В окрему групу споживачів заведені комерційні підприємства, для яких столична влада затвердила тариф на холодну воду та водовідведення у розмірі 23,07 грн./куб. м. (було 4,50 грн.); на гарячу воду і водовідведення - 64,22 грн. за 1 куб. м. (було 16,57 грн.); на опалення - 18,35 грн. за 1 кв. м опалювальної площі в опалювальний сезон (було 5,38 грн.).

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня КМДА видала розпорядження №1487, 1488, 1489, про підвищення з 1 грудня 2008 року тарифів на теплову енергію, постачання холодної води й водовідведення в 3-10 разів для 4-х категорій юридичних осіб.

18 листопада Антимонопольний комітет України офіційно рекомендував Київській міській державній адміністрації скасувати розпорядження (№1487, 1488 і 1489) про підвищення тарифів на комунальні послуги для комерційних структур або змінити їх відповідно до норм конкурентного законодавства.

20 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ "Про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації" (від 30 жовтня), якими підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги, наприклад для комерційних структур у 5-10 разів.

Разом із тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що сподівається переконати Президента про правильність дій міської влади у сфері підвищення тарифів за комунальні послуги до 10 разів для певних груп споживачів.