На Сумщині карантин у школах продовжили ще на тиждень

У Сумській області в зв'язку з високою захворюваністю дітей з метою недопущення поширення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань у всіх загальноосвітніх навчальних закладах з 12 грудня оголошено тижневий карантин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, відповідне розпорядження 9 грудня підписав голова ОДА Микола Клочко.

"Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації вжити заходів щодо недопущення епідемії грипу та гострих респіраторних захворювань, в тому числі шляхом тимчасового призупинення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області з 12 грудня 2016 року до 19 грудня 2016 року включно", – йдеться в документі.

Читайте такожУ Києві можуть не ввести загальний карантин через грип - ЗМІЦим же розпорядженням головам райдержадміністрацій, міським головам рекомендовано обмежити проведення масових заходів, а також виділити додаткові кошти на придбання лікарських засобів та засобів індивідуального захисту для лікувально-профілактичних установ.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах 2 грудня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила, що всім загальноосвітнім закладам з 5 по 10 грудня необхідний тижневий карантин, а 9 грудня карантинні заходи в школах продовжили до середи, 14 грудня, оскільки 41 навчального закладу міста в 19 перевищено епідпоріг: захворіли на грип та ГРВІ 22% школярів.