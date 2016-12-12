Зіткнення майже 50 автомобілів у США: серед жертв масштабної ДТП був українець
20:29, 12 грудня 2016Суспільство
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ДТП за участю майже півсотні авто сталося в штаті Мічиган минулого тижня. Однак, тільки зараз друзі українця повідомили в соцмережах про його загибель.
У ДТП в штаті Мічиган загинули три людини / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Виходець із Хмельниччини жив в Чикаго 4 роки і працював водієм вантажівки.
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Крім українця, в аварії загинули ще дві людини, ще 11 отримали травми. Причиною зіткнення називають погані погодні умови.
Друзі покійного збирають гроші, щоб доставити його тіло додому. Українські дипломати зараз перевіряють інформацію і готуються надати допомогу родичам.
Аварія сталася вранці 8 грудня за місцевим часом.
Українець загинув під час масштабної аварії в США
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