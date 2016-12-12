Зіткнення майже 50 автомобілів у США: серед жертв масштабної ДТП був українець

Про це повідомляє ТСН.

Виходець із Хмельниччини жив в Чикаго 4 роки і працював водієм вантажівки.

Читайте такожДва роки в’язниці: чиновнику "Укрзалізниці" винесли вирок за скоєння ДТП

Крім українця, в аварії загинули ще дві людини, ще 11 отримали травми. Причиною зіткнення називають погані погодні умови.

Друзі покійного збирають гроші, щоб доставити його тіло додому. Українські дипломати зараз перевіряють інформацію і готуються надати допомогу родичам.

Аварія сталася вранці 8 грудня за місцевим часом.