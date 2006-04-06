Луценко примусить молодих міліціонерів нюхати порох

Наступного тижня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО має намір підписати наказ, згідно з яким курсанти, які вступлять на навчання до вузів системи МВС, мають в обов’язковому порядку один семестр відслужити у підрозділах патрульно-постової служби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні міністр повідомив на прес-конференції у Херсоні.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у перший рік навчання у першому семестрі курсанти ознайомляться з теоретичними засадами міліцейської служби, а наступні півроку мають відпрацювати у ППС. «Тільки після цього, нюхнувши пороху і зрозумівши, що таке патрульна служба, зможуть продовжити навчання, аби стати лейтенантами на обраних ними спеціальностях. Так робиться у багатьох країнах світу, так і ми будемо підвищувати інтелектуальний рівень ППС, з іншого боку, даючи людям практичне знання про ту професію, яку вони теоретично обрали», - зауважив міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО додав, що у Херсонській області патрульно-постова служба уже повноцінно діє і досвід ефективної роботи ППС буде розповсюджено на всі міста України.