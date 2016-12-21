"Назвемо поіменно усіх, хто в неволі": у Львові нагадали про полонених українських воїнів (відео)
13:47, 21 грудня 2016Суспільство
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У Львові активісти організували соціальну акцію в підтримку полонених українських воїнів під назвою "Назвемо поіменно усіх, хто у неволі".
На площі біля пам'ятника Шевченкові зібрались не байдужі люди / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На площі біля пам'ятника Шевченкові зібрались не байдужі люди, щоб згадати і підтримати українських бійців, які залишаються у полоні бойовиків на Сході країни.
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За словами кореспонденту телеканалу, на площі в основному зібралися родичі полонених, вони приїхали з різних регіонів України.
Підтримати бійців прийшли волонтери і музиканти.
У Львові активісти організували акцію в підтримку полонених українських воїнів
Як повідомляв УНІАН, за останніми даними СБУ, у заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються понад 100 осіб, зниклими безвісти вважаються 495.
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