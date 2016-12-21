"Назвемо поіменно усіх, хто в неволі": у Львові нагадали про полонених українських воїнів (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На площі біля пам'ятника Шевченкові зібрались не байдужі люди, щоб згадати і підтримати українських бійців, які залишаються у полоні бойовиків на Сході країни.

Читайте такожНаступного тижня родини полонених мають отримати від держави 8 мільйонів гривень – Геращенко

За словами кореспонденту телеканалу, на площі в основному зібралися родичі полонених, вони приїхали з різних регіонів України.

Підтримати бійців прийшли волонтери і музиканти.

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними СБУ, у заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються понад 100 осіб, зниклими безвісти вважаються 495.