СБУ: В заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються 108 осіб, 495 вважаються зниклими безвісти

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

"Станом на 22 листопада у заручниках незаконних збройних формувань перебуває 108 осіб (з них військовослужбовців та працівників правоохоронних органів - 61), значаться зниклими безвісти 495 осіб (з них військовослужбовців та працівників правоохоронних органів - 135)", - повідомили у силовому відомстві з посиланням на дані Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції.

Читайте такожЗвільнений з полону Жемчугов: Обурює, коли бойовики "розводять" Україну при обміні заручниками

У прес-центрі також поінформували, що голова СБУ Василь Грицак доручив регіональним органам безпеки забезпечити, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також окремими громадянами (за їх згодою), надання необхідної психологічної, медичної, правової допомоги рідним і близьким заручників та зниклих безвісти у районі АТО.

На даний час органи місцевої влади і самоврядування за ініціативою СБУ опрацьовують можливість виділення до Дня Збройних сил України адресної матеріальної допомоги сім’ям військовослужбовців з числа заручників та зниклих безвісти у районі проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі планується заслухати інформацію Віктора Медведчука і представників терористів про звільнення незаконно утримуваних осіб.