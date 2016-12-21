В Одесі пред'явлено підозру капітану іноземного судна, яке незаконно заходило до Криму

Військова прокуратура Південного регіону України (розташована в Одесі) пред'явила підозру капітану іноземного судна Sky Moon, яке незаконно заходило у закриті порти анексованого Криму.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Яна Стекачева, капітану судна, громадянину Сирії, 20 грудня повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332-1 (Порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою завдання шкоди інтересам держави) КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Як зазначила Стекачева, під час досудового розслідування підтверджено, що судно Sky Moon (прапор Танзанія), під керівництвом вищезгаданої особи впродовж цього року 8 разів здійснювало заходи в закриті кримські порти - Керч, Феодосію, Севастополь. З цих портів судно, на порушення українського законодавства, перемістило до Туреччини і Молдови вантажі – металобрухт, кальциновану та технічну соду, а також насіння льону.

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Стекачева відзначила, що в даний час капітан перебуває на борту судна, яке заарештовано і пришвартовано в Ренійському морському порту (Одеська область).

Крім того, сьогодні, 21 грудня, Приморський районний суд Одеси починає розгляд кількох скарг адвокатів компанії судновласника, які намагаються скасувати накладений судом арешт на судно порушника.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада прикордонники затримали вантажне судно Sky Moon, яке порушило порядок в'їзду-виїзду на окуповану територію Криму. Оперативну інформацію прикордонники одержали від СБУ.