Херсонські оперативники затримали злочинну групу професійних квартирних крадіїв (Фото)

Як повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Херсонській області, в ході спеціально проведеної операції працівники поліції затримали групу, коли її учасники намагалися втекти на автомобілі з викраденими грошима та прикрасами. Затриманим від 25 до 30 років, в Херсоні перебували з початку грудня, весь цей час жили на орендованій квартирі.

"Працівники карного розшуку з’ясували, що ролі між зловмисниками були чітко розподілені. Водій залишався в машині, поки троє подільників перевіряли під’їзди та підшукували заможні квартири, які визначали за дорогими дверима та замками. Спочатку "продзвонювали", перевіряючи на наявність господарів", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповідають, що саме таким чином зловмисники обрали квартиру у п’ятиповерхівці в мікрорайоні ХБК. Надзвичайно складні замки вони відчинили за допомогою відмичок. Один з групи залишався біля квартири, двоє інших обшукували помешкання. Забравши більше 10 тисяч гривень та цінні речі, трійця верталася до автомобілю, коли їх затримали оперативники карного розшуку.

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"У нас є усі підстави вважати, що учасники злочинної групи «гастролювали» територією України та скоювали квартирні крадіжки у багатьох областях. Ми перевіряємо їх особи та можливу причетність до вчинення злочинів на території інших держав", - повідомив т.в.о. заступника начальника ГУНП в Херсонській області Микола Вербицький.

Наразі зловмисники затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України "Крадіжка". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше столична поліція затримала зловмисника, який закрився у власній квартирі на Оболоні та погрожував підірвати гранату.