На Львівщині помічник нардепа "погорів" на хабарі у 140 тисяч - Матіос (фото)

Про це заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос написав у Facebook.

Читайте такожУ Львівській області затримали двох військових, які вимагали у підлеглих хабарі

«03.01.2017 військова прокуратура Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції ( окрема подяка керівництву центрального апарату) затримала "на гарячому" за вимагання та отримання "хабара" в розмірі 140 тисяч гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції», -повідомив Матіос.

За його даними, хабара помічник депутата вимагав від приватного підприємця за нестворення перешкод під час будівництва багатоквартирного житлового будинку для того, щоб не направляти депутатських запитів до правоохоронних та контролюючих органів.