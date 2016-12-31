В Одесі заарештували чиновника Міноборони за хабар
У той же час, суд визначив альтернативу - заставу у 1,5 мільйона гривень.
В Одесі сьогодні Приморський районний суд заарештував чиновника Міноборони, затриманого за одержання 350 тис. грн хабара.
Як повідомили УНІАН у суді, заступнику начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони обрано запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці.
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«Як альтернативу визначено заставу в 1,5 млн грн», - уточнили в суді.
Як повідомляв УНІАН, 30 грудня в Одесі був затриманий заступник начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони за підозрою в одержанні 350 тис. грн хабара.
«Нацполіція, військова прокуратура Південного регіону України в Одесі затримали на «гарячому» заступника начальника Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МО України за вимагання та одержання від підрядника 350 тис. грн хабара - 3% від кошторису ремонту військових казарм», - написав у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос