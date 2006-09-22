Чорноморський суднобудівний завод побудує 4 газовози для Італії

ЗАТ «НСЗ «Наваль», що входить до структури державної акціонерної холдингової компанії «Чорноморський суднобудівний завод», побудує чотири унікальні газовози для італійської компанії Gas&Heat shipping.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

Програма будівництва газовозів розрахована до 2008 року. Вартість контракту - 48 млн. євро.

У прес-службі повідомили, що 21 вересня на підприємстві відбулася урочиста церемонія закладки першого газовоза. Водотоннажність судна 3600 тонн, вантажомісткість 3300 кубометрів. Довжина – 87,5 м, ширина 14,8 м, швидкість 13,5 вузла.

Робочу документацію розробляє проектно-конструкторський центр «ЧСЗ». Конструкція судна відповідає всім Міжнародним правилам з безпеки і охорони навколишнього природного середовища. Управління судном, а також енергетичною установкою і вантажною системою здійснюється дистанційно з ходового містка.

«Це судно в світовому суднобудуванні вважається одним із найбільш високотехнологічних. І я хочу подякувати нашому замовнику за те, що повірили в наші технічні і організаційні можливості. Також хочу підкреслити заслугу працівників заводу, оскільки саме результати їх праці створюють нашу репутацію», - заявив під час урочистої церемонії генеральний директор ЗАТ НСЗ «Наваль» Олександр ЯТЕЛЬ.

Довідка УНІАН. ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» спеціалізується на виробництві суден повною вантажопідйомністю до 105 тис. тонн, а також виробляє суднові котли, механізми і суднове устаткування.

Більш як 80% продукції ЧСЗ експортує.

За даними Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку, до кінця 2005 років 35,96% акцій ЧСЗ належало ВАТ “Миколаївська малотоннажна верф”, 60,14% — “Шиппінг Текнолоджі Лімітед” (Канада).