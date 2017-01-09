У центрі Одеси невідомі зруйнували 3-метрового різдвяного дідуха.

Як передає кореспондент УНІАН, цього року дідуха встановили в Одесі вперше. Його поставили у ротонді Міського саду біля вулиці Дерибасівської., спеціально до Різдва. Виготовили символ свята викладачі та студенти Одеського художнього училища імені Грекова.

Вранці 9 січня виявилося, що невідомі зруйнували дідуха. Як вважає керівник Одеської обласної державної адміністрації Соломія Бобровська, акт вандалізму було здійснено цілеспрямовано.

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«Русский мир? Вандалізм? Культура як вона є? Боротьба з українськими традиціями? Був дідух в Одесі, і не стало. Рознесли не лише солому по парку, але й погнули конструкцію. Прийшли навіть з ножицями!», - написала Бобровська у Facebook.

Довідка УНІАН. Дідух - українська різдвяна прикраса, символ урожаю, добробуту, багатства, безсмертя предків, оберіг роду. Дідух є одним із найдавніших культів української різдвяної обрядовості. За традицією, господар заносив дідуха у будинок 6 січня разом із першою Різдвяною зіркою.