У Львові встановили різдвяного дідуха (фото)

Дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками / Фото УНИАН

У Львові сьогодні, 6 січня, відбулися урочистості із винесенням та встановленням різдвяного дідуха, яким розпочинається цикл різдвяних святкувань у місті.

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Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Від Ратуші міський голова Львова Андрій Садовий з мешканцями та гостями міста, а також звіздарем із різдвяною зіркою вирушили до місця встановлення дідуха на площі Яворського.

Для львів’ян та гостей міста виступали творчі колективи.

Як повідомляють у міському управлінні культури, сам дідух, висотою понад 3 метри, прикрасили різнобарвними стрічками майстри Шевченківського гаю. Натомість конструкція, на якій він стоїть, – минулорічна. Загалом для формування великого дідуха використано 150 маленьких снопиків.

Цьогоріч до встановлення дідуха і урочистої ходи містом також долучились учасники АТО з родинами, яким сьогодні урочисто вручили ключі та ордери на квартири, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю.