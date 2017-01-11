У Генштабі очікують, що лише 10% військових розірвуть "безстроковий" контракт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник начальника Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ полковник Марко Андрусяк.

Читайте такожГенштаб готує "мобілізацію" офіцерів запасу: призвати планують близько 4 тисяч осіб

«Перед підписання президентом цього закону («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» – УНІАН) ми проводили соціологічне опитування стосовно тих бажаючих, які набудуть права на звільнення», - заявив він.

«Зараз процес проведення відповідних розрахунків триває та буде тривати до кінця січня. Остаточні цифри я назвати не можу, у відсотках – це, можливо, близько 10% (військових-контрактників – УНІАН) виявлять бажання звільнитись з військової служби», - сказав Андрусяк.

«Це 10% від двох категорій, які визначені законом – це військові, які уклали контракт до закінчення особливого періоду та вислужили не менше 24 місяців, і друга категорія – це військові, в яких закінчився контракт під час особливого періоду та був продовжений, та вислужили за продовженим контрактом не менше 18 місяців», - уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

За дане рішення проголосували 239 із 356 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що військовослужбовці, які уклали контракт в особливий період, можуть за бажанням звільнитися або продовжити службу за новим контрактом.

4 січня президент Петро Порошенко підписав цей закон, заявивши, що «тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення».