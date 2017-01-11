У Дніпрі 90% абітурієнтів обирають українську мову в якості пробного ЗНО

У Дніпропетровському регіональному центрі оцінювання якості освіти наголошують: близько 90% місцевих старшокласників обирають українську мову та літературу.

Про це пише "Сьогодні".

"З 632 людей, які подали заявки на старті реєстрації, 586 хочуть пройти тести саме з цих дисциплін, — зазначила директор центру Марина Горбенко-Хвастунова. — Далі за зменшенням популярності йдуть математика, історія і англійська".

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В цілому ж кількість заявок на пробне тестування щорічно знижується.

"Кількість охочих зменшується приблизно на 300 осіб, — говорить фахівець. — Але це невелика цифра, тому, як і в минулому році, ми розраховуємо провести близько 18 тисяч тестувань".