ЗСУ повинні реагувати на зростання зовнішніх загроз - Муженко

Як повідомляється на сторінці Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, про це Муженко сказав на розширеній нараді із керівним складом військових комісаріатів України.

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«Хотів би всіх застерегти від ефекту звикання. Мовляв, десь там тривають бойові дії, створені угруповання, військовослужбовці яких постійно виконують бойові завдання. Для когось така віддаленість цих дій може створити ілюзію, що ця ситуація зовсім не впливає на процеси у Збройних силах та на діяльність військових комісаріатів. Все навпаки. Загрози, які існують на стратегічному рівні, нікуди не зникли, і ми маємо бути готовими до адекватної відповіді на них», - підкреслив начальник Генштабу.

Він зауважив, що вся система комплектування армії та організація бойової підготовки частин та підрозділів у 2016 році були спрямовані на підвищення їх спроможності ефективно реагувати на існуючі загрози. За його словами, відпрацювання цих питань буде продовжено і в 2017 році.

«Деякі з цих загроз є актуальними, деякі – можливими, деякі – менш ймовірними. Але ми маємо бути готовими реагувати на всі. Для протидії таким зовнішнім загрозам Україні потрібні боєздатні військові частини, ефективні та злагоджені органи військового управління. Військові комісаріати мають відіграти свою вагому роль у якісному комплектуванні Збройних сил», - сказав Муженко.

Він зауважив, що військовим комісаріатам важливо підтримувати динаміку набору громадян на службу за контрактом.