В Україні дощі, місцями – з мокрим снігом

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі у східних, а вдень у західних областях переважно без опадів. На решті території дощ, вночі у північних та прикарпатських областях місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та південній частині окремі пориви 15-20 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі у західних областях від 1° тепла до 4° морозу, на решті території 1-6° тепла, на півдні до 8°; вдень 4-9° тепла, у південній частині та східних областях 10-15°. На Закарпатті: вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень без опадів. Температура вночі 0-3° тепла, вдень 7-12°, в горах вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

8 квітня у західних областях, 9 квітня у західній половині країни та на півночі Лівобережжя мінлива хмарність, без опадів; на решті території хмарно, невеликий, у східній частині та Криму помірний дощ (у північних та центральних областях вночі 8 квітня місцями з мокрим снігом). Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у західних, північних та центральних областях від 3° тепла до 2° морозу, 8 квітня на заході місцями до 6° морозу; вдень 8 квітня 7-12° тепла, 9 квітня 11-16°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 9-14° , 9 квітня на півдні місцями 17°. На Закарпатті без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 11-16° тепла, в горах вночі 3-8° морозу, вдень 2-7° тепла.

10 квітня переважно без опадів, лише у східних областях, а вдень на крайньому заході країни дощ. 11 квітня вночі у східних і західних областях, вдень у північно-західній половині дощ; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 10-17°, на півдні та сході місцями 19°, 11 квітня у західних областях 7-12° тепла.

У Києві та області у п’ятницю буде хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°; по області вночі 1-5° тепла, вдень 4-9°.

8-9 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці 8 квітня невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Зниження нічної температури до 3° тепла-2° морозу, температура вдень 8 квітня 7-12° тепла, 9 квітня 11-16°.

10-11 квітня - переважно без опадів, лише вдень 11 квітня дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 10-16°.