Харків'яни можуть залишитися без опалення

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Харківміськгаз».

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"Ми розуміємо всю складність ситуації теплопостачальних підприємств. Однак законодавство забороняє розподіляти газ без підтвердженого обсягу його постачальником. Щоб уникнути патової ситуації в місті, підприємства ПАТ повинні в найкоротші терміни вирішити всі протиріччя разом зі своїм постачальником газу - НАК "Нафтогаз України" і отримати від нього підтверджені обсяги газу на поточний період", - зазначив комерційний директор "Харківміськгазу" Антон Яворівський.

У "Харківміськгаз" також уточнили, що за розподіл газу без дозволу компанію можуть оштрафувати. "Тому газорозподільна компанія буде змушена припинити розподіл газу недобросовісним споживачам", - додали в прес-службі.