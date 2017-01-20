ЗСУ зацікавлені в досвіді Великої Британії щодо забезпечення кіберзахисту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з Державним секретарем з питань оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Майклом Феллоном.

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"Я хотів би відзначити, що досвід боротьби в питаннях кіберзахисту Великої Британії величезний. В Україні, на жаль, та робота в принципі знаходиться в такому стані, який потребує дуже і дуже багато зусиль та праці. Особливо це стосується Збройних сил і Міністерства оборони. Тому ми й спланували цю роботу, щоби налагодити механізми захисту і у ЗСУ", - наголосив Полторак.

При цьому він зауважив, що зараз зарано конкретизувати ті напрямки, за якими ця робота буде проведена.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії визначили основні напрями співпраці в оборонному секторі на період 2017-2018 років.