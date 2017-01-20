Україна та Британія визначили основні напрями співпраці в оборонному секторі на 2017-2018 роки

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Києві на спільній прес-конференції повідомили міністр оборони України Степан Полторак і державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон.

За словами Полторака, в України та Британії склалися надвичайно гарні відносини між оборонними відомствами, які "покращуються кожного дня".

"Сьогодні під час нашої зустрічі ми обговорили питання, пов'язані з політичною підтримкою України, та її прагнення захистити свою державу, побудувати демократичне суспільство. І тут ми отримали повну підтримку з боку Великої Британії", - заявив Полторак.

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Також він сказав, що під час зустрічі сторони "визначилися з основними напрямами співпраці на 2017-2018 роки і питанням, пов'язаним з розширенням нашої співпраці".

Зокрема йдеться про продовження політичного діалогу, про продовження підготовки військовослужбовців Збройних сил України за програмою Orbital та про підготовку українських фахівців у вищих навчальних закладах Сполученого Королівства.

"Ми прийняли рішення щодо розширення цієї підготовки практично на всі види Збройних сил України", - повідомив Полторак.

Як додав Феллон, йдеться також про залучення військово-повітряних сил.

Полторак зауважив, що в ході виконання цієї програми за останні практично два роки було підготовлено понад 3 тис. українських військових за допомогою інструкторів з Британії.

Своєю чергою Феллон сказав, що Британія та Україна домовились продовжити процес підготовки українських військовослужбовців за участі британських інструкторів з квітня 2017 року до березня 2018 року.

"Ми також плануємо прискорити темпи проведення навчання за рахунок зосередження більшої уваги на процесі підготовки інструкторів, що дозволить нам покращити та підсилити інтенсивність підготовки", - заявив Феллон.