Парубій закликав українців у День пам'яті Героїв Крут згадати воїнів, які віддали життя за Україну

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців у День пам'яті Героїв Крут, який відзначається 29 січня, згадати воїнів, які віддали життя за Україну.

Про це йдеться у зверненні до спікера з нагоди Дня пам'яті Героїв Крут, оприлюдненому на сайті парламенту.

"Вже століття майже безперервно йде війна з одвічним ворогом України – Росією. Після проголошення незалежності України 22 січня 1918 року більшовики розпочали агресію проти молодої української держави. Але ворог як століття тому, так і сьогодні не врахував головного – духу наших воїнів. Крути і Бахмач – дві маленькі залізничні станції – стали вічними символами незламності всіх захисників України", - зауважив Парубій.

Він підкреслив, що державність тоді, у 1918-му, як і в 2014-му, рятували добровольці. "Так, у Києві кілька сотень українських хлопців-студентів, не вагаючись, погодилися стати в ряди української армії на захист країни. Вони ще не мали військового досвіду, однак, сповнені віри, пішли в бій з шеститисячной вишколений армією загарбників", - йдеться у зверненні.

Парубій зазначив, що з дитинства захоплюється силою духу цих юнаків. "Вони не боялися смерті. Перед очима ворога в останні хвилини свого життя заспівали український гімн – "Ще не вмерла Україна" – як символ незламності нашої нації", - додав він.

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За його словами, своєю мужністю герої Армії УНР підняли на боротьбу наступні покоління, в тому числі і нинішніх українських воїнів, які в зоні АТО стоять на смерть за українську державність, по всьому фронту зупиняючи російського окупанта.

"Давайте пам'ятати і згадувати в цей день не тільки Героїв Крут та Бахмача, але і всіх воїнів, які віддали своє життя за Україну! Нехай їх приклад надихає нас на самовіддану спільну боротьбу проти ворога за вільне і гідне життя нашого народу в своїй незалежній державі!" - підкреслюється у зверненні спікера.

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили в бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка в числі інших вела наступ на Українську народну республіку. Всі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам'яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.