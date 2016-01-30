У Києві та Харкові пройшли марші в пам'ять про Героїв Крут (фото, відео)

Ввечері в центрі столиці відбувся марш пам'яті героїв Крут. Хода пройшла під прапорами партії "Свобода", йдеться в сюжеті ТСН.

На акцію зібралося близько тисячі осіб. Вони пройшли центральними вулицями столиці.

Учасники вшанування героїв Крут говорили про те, що юнаки, які загинули майже сто років тому, є першими українськими "кіборгами" і першим "добровольчим батальйоном", який став на захист державності.

На мітингу після маршу також йшла мова про те, що українці повинні пам'ятати про приклади перемог над російським агресором. Оратори проводили паралелі між тодішньою і нинішньою українською владою – за їх словами, офіційні особи не змогли захистити Україну, тому на подвиг були змушені вставати добровольці.

До акції вшанування приєдналися представники "Правого сектора". Вони провели власний мітинг, на якому, серед іншого, закликали владу звільнити політичних ув'язнених.

Для забезпечення правопорядку в центр міста було стягнуто багато силовиків, проте вони залишилися незадіяними. Усі заходи пройшли спокійно.

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У той же час кореспондент УНІАН передає, що в Харкові хода розпочалася на майдані Конституції і закінчилася біля пам'ятника воїнам УПА у Молодіжному парку.

Учасники заходу несли національні прапори, символіку ВО “Свобода”, “Правого сектору” та громадської організації “Сокіл”.

Йдучи центральною частиною міста учасники ходи співають гімн України та скандували: “Крути, вас не забути”, “Слава Україні — Героям Слава”, “Наша земля — наші герої”, “Харків — це Україна, Донецьк — це Україна”, “Герої не вмирають — вмирають вороги”.

Смолоскипи активісти запалили на майдані Свободи та продовжили їх нести центральними вулицями Харкова. Деякі з учасників акції приховують свої обличчя.

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Рух транспорту вулицею Сумською на час проведення ходи був обмежений. Охорону громадського порядку здійснювали кілька десятків працівників поліції та Національної гвардії України. Маршрут руху смолоскипної ходи був обстежений вибухотехніками та кінологами.

Біля пам'ятника воїнам УПА учасники ходи провели мітинг в пам'ять про загиблих героїв Крут.

Перед ходою, на площі Конституції близько 100 осіб провели акцію з вимогою звільнення політв'язнів.

Люди тримали національні прапори, символіку “Правого сектору” та ВО “Свобода”.

Біля підніжжя монументу на майдані Конституції учасники акції розгорнули плакати з написами: “Харків проти політрепресій”, “Не чекай поки прийдуть за тобою”, “Амністія патріотам, а не сепарам”, “За що покарають завтра тебе?”, “Слава лицарів Крут безсмертна у віках”.

За словами одного з організаторів акції Юрія Ліхоти, справжніх патріотів і захисників України тримають у тюрмах. “З людей роблять політв'язнів, хоча вони навіть не є членами політичних партій”, - підкреслив активіст.

На його переконання, зараз владі та суспільству необхідно змінити ставлення до патріотів та військовослужбовців, а не кидати їх до в'язниць, де в тому числі сидять сепаратисти та члени бандформувань проти яких боролися ці патріоти.

За відомостями організаторів заходу, зараз в Україні налічується 59 політв'язнів. Сьогодні, 29 січня, по всій Україні проходять заходи з вимогою їх звільнення.

Після закінчення мітингу його учасники долучилися до смолоскипної ходи в пам'ять про Героїв Крут.