Парубій не сумнівається, що Російська імперія "зрештою розвалиться"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час презентації книги “Добробати. Історія подвигу батальйонів, що врятували країну”.

“В мене немає жодних сумнівів, що Російська імперія, як і будь-які імперії, зрештою розвалиться через свою неспроможність і через надмірну агресивність”, - заявив Парубій.

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Він впевнений, що “той дух, який народжував нову Україну на Майдані, на війні, він призведе до української перемоги, до побудови нової потужної держави, яка стане регіональним лідером, яка зможе бути фактором безпеки в усьому регіоні”.

За словами Парубія, найбільша заслуга в цьому буде добровольців. “В мене немає жодних сумнівів, що в тій війні, яку розв'язала Російська Федерація, зрештою переможе український народ, давши відсіч агресору...”, - підкреслив голова ВР.

За словами Парубія, немає жодних сумнівів, що в тому, що «змогли зупинити ворога і потім перейшли в контрнаступ, є, перш за все, заслуга добровольчих батальйонів. “Добробати стали ідеологічною основою Української армії”, - наголосив він.

Парубій додав, що в Україні було багато підрозділів, які були краще навчені, в які “Українська держава вкладала великі кошти, щоб дати їм відповідну підготовку, але багато з них в перші ж дні перейшли на бік ворога, як це було з підрозділами “Беркута”, багато з них просто саботували будь-які накази, а багато з них просто боялися, просто були нездатні йти у вирішальний бій”.

За його словами, саме поява добровольців на передовій “змінила саму психологію війни”. Парубій підкреслив, що люди, “які пройшли бої на Майдані, були готові до бою, були готові віддавати життя за свою Батьківщину”.