Пугачова вернула Кіркорову його ім`я

10:45, 07 квітня 2006
Суспільство
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Колишнє подружжя поділило бізнес

Бренд "Філіп Кіркоров" донедавна належав не співаку, а Аллі Пугачовій. Як пояснив Кіркоров, у нього з колишньою дружиною була спільна фірма "Арт-студія-Алла" і  на неї були зареєстровані права на товарні знаки "Філіп Кіркоров" і "Алла Пугачова". Але після розлучення примадонна повернула Кіркорову право на своє ім`я.

За матеріалами газети "Сегодня"

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