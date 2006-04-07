Пугачова вернула Кіркорову його ім`я

Бренд "Філіп Кіркоров" донедавна належав не співаку, а Аллі Пугачовій. Як пояснив Кіркоров, у нього з колишньою дружиною була спільна фірма "Арт-студія-Алла" і на неї були зареєстровані права на товарні знаки "Філіп Кіркоров" і "Алла Пугачова". Але після розлучення примадонна повернула Кіркорову право на своє ім`я.

За матеріалами газети "Сегодня"