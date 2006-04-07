Росія саботує відміну ”тваринного” ембарго

Російська сторона поки що не відгукнулася на пропозицію України провести аудит українських м`ясних підприємств. Про це в телефонній розмові з кореспондентом УНІАН повідомив голова державного ветеринарного департаменту України Іван БІСЮК.

За словами І.БІСЮКА, неділю тому Ветеринарна служба України надіслала російській стороні лист «на прохання м`ясних і молочних підприємств», в якому йшлося, що підприємства «готові прийняти російських інспекторів».

Проте, зазначив І.БІСЮК, на сьогоднішній день відповіді від російської сторони не надходило.

Нагадаємо, раніше І.БІСЮК заявляв, що російські аудитори можуть розпочати перевірки українських м`ясних підприємств найближчим часом. «Ми знову чекаємо на їхній (інспекторів РФ - УНІАН) приїзд, ми знову їх запросили. На перших порах ми домовлялися, що повинно бути проінспектовано 6-10 м’ясопереробних підприємств», - зазначив голова Ветдепартаменту. Про перелік підприємств, які можуть відвідати російські фахівці, І.БІСЮК сказав, що «ми пропонуємо російській стороні підприємства, а вони самі вибирають, на які вони хочуть поїхати, а на які - ні».

Як повідомляв УНІАН, Росія ввела заборону на імпорт тваринницької продукції, зокрема молочної, з України з 20 січня 2006 року.

На початку цього року почалися перевірки молочних підприємств України. За підсумками перевірок було ухвалено рішення про видачу дозволів на експорт продукції в РФ 6 українським підприємствам.